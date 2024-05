Tarcísio reafirma desejo de começar Linha 20-Rosa do Metrô pela região

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse ontem que o Estado está procurando terrenos no Grande ABC para implantar o pátio de manobras e manutenção dos trens da futura Linha 20-Rosa do Metrô. Em visita a São Bernardo, o chefe do Executivo paulista citou a dificuldade de encontrar áreas disponíveis.

“Queremos começar pela região, mas é preciso construir pátio de manobras e manutenção. Estudos estão em andamento”, garantiu Tarcísio de Freitas ao ser questionado por jornalistas sobre o projeto metroviário prometido pelo governador durante a campanha – inclusive em entrevista concedida na sede do Diário, em Santo André.

Com poucos terrenos disponíveis, o Metrô e o Estado avaliavam a implementação da estrutura no terreno no eixo das avenidas dos Estados e Antônio Cardoso, no Centro de Santo André. A área de aproximadamente 160 mil metros quadrados por décadas abrigou a unidade da Rhodia, divisão brasileira do grupo francês Rhône-Poulenc.

Há, todavia, um problema. A área em questão foi vendida à Goodman Brasil, braço da multinacional australiana que atua na área de galpões e condomínios logísticos. A empresa pretende investir R$ 400 milhões na construção do empreendimento na cidade.

Um segundo terreno nos arredores da estação Capuava da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) chegou a ser aventado pelo governo paulista, mas a ideia não avançou, por ficar depois da parada final do Metrô, na região central de Santo André.

Enquanto não há uma definição sobre o início da construção da Linha 20-Rosa, o governador garantiu alternativas. “Vamos fazendo conexões. Envolver conjunção de concessões com as linhas já geram receitas”, discorreu em agenda na manhã de ontem, em São Bernardo.

Além do Metrô, o governador voltou a falar da Estação Pirelli e garantiu que a parada está no radar do Estado. No mês passado, o governador, durante agenda em Santo André, havia garantido estudos para viabilizar o projeto. “É uma estação que vem sendo demandada há muito tempo e que colocamos como prioridade. Foi um compromisso que nós assumimos e determinamos à CPTM o início imediato dos projetos de engenharia, levando em consideração, num primeiro momento, o atendimento à Linha 10 e também possivelmente à Linha 14, que virá e vai sair de Santo André, cortar a Zona leste de São Paulo e terminar em Guarulhos.”

Os anúncios de ontem devem ser pautados na reunião programada para esta quarta-feira, quando Tarcísio de Freitas anunciará o programa São Paulo Sobre Trilhos, que além de criar o trem intercidades, ligando a Capital à Campinas, somará mais 890 quilômetros à malha metroferroviária do Estado.

LINHA 20-ROSA

A implementação do Metrô no Grande ABC prevê trajeto de 31 quilômetros com 24 estações e dois pátios de manutenção, entre as paradas Santa Marina, na Lapa, na Capital, e Santo André, passando também pelas regiões de Pinheiros, Faria Lima, Rebouças, Moema, Cursino e São Bernardo, com conexão direta a diversas linhas de transporte sobre trilhos.