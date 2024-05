Confecção de tapetes para o Corpus Christi começa hoje na região

A preparação para celebração de Corpus Christi começa nesta noite em diversas paróquias da região. A programação inicial é marcada pela tradicional confecção dos tapetes – momento em que fiéis se reúnem e utilizam itens como serragem natural e tingida, casca de ovo e borra de café para personalizar desenhos que remetem à fé católica. Amanhã é o dia em que as missas e procissões são realizadas.

A data sempre é comemorada 60 dias após a Páscoa e relembra a última ceia de Jesus, quando foi partilhado o pão e o vinho com os discípulos.

“A festa de Corpus Christi para nós é um momento importante. Na última ceia com os apóstolos, o próprio Jesus nos deixou a Eucaristia antes de ser preso e morrer na cruz. O corpo e sangue de Cristo simbolizam a vida que é doada para salvação. Nessa data, celebramos a presença Dele”, diz o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, que ministrará a solenidade de amanhã na Forania Mauá, na Avenida Portugal, a partir das 10h.

A Catedral Nossa Senhora do Carmo, casa mãe da Diocese de Santo André, fará missa e procissão a partir das 10h desta quinta-feira (30). “Corpus Christi, ou Corpo de Cristo, é uma das festas mais importantes do nosso calendário litúrgico, instituída pelo Papa Urbano quarto em 1264. Celebramos o mistério em que o pão e o vinho se tornam o Corpo e o Sangue do Senhor Jesus Cristo durante a Santa Missa”, diz a catedral em comunicado.

Na Paróquia Matriz de Santo André, a confecção dos tapetes começa hoje, às 19h. Amanhã, a missa começa às 8h, seguida por procissão que passará pelas Ruas Coronel Agenor de Camargo, Avenida João Ramalho, Rua Joaquim Távora, Rua Padre Capra e Rua Estrela. Aos que não puderem participar do trajeto, a igreja convida a “decorar a fachada de sua casa ou apartamento para receber a passagem da Santíssima Eucaristia - o Corpo de Cristo”.

Na Paróquia Imaculada Conceição, a Igreja Matriz em Diadema (Praça Agostinho Bertoli), os materiais para confecção devem ser entregues até hoje na secretaria paroquial. Os tapetes serão feitos na madrugada desta quinta-feira, às 4h, na Rua Manoel da Nóbrega. A missa campal com procissão começa amanhã às 9h.

Em Ribeirão, a preparação dos tapetes também começará hoje, às 19h, na Rua Padre Marco Simoni. As celebrações de Corpus Christi vão reunir paróquias da cidade e de Rio Grande da Serra na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna amanhã, a partir das 9h. Segundo a Prefeitura, o evento terá a presença das igrejas Santa Luzia, Sant’Anna, Nossa Senhora de Fátima, São José, São Judas Tadeu e São Sebastião.

O trajeto da procissão será pela Rua dos Autonomistas até o Hospital São Lucas, onde haverá momento de oração. Depois, Rua Renato Andreolli, Avenida Valdírio Prisco, Rua Padre Marco Simoni e finalizará no palco da Vila do Doce.

Até 307 mil carros devem ir ao litoral

A Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), prevê que entre 200 mil e 307 mil veículos sigam em direção ao litoral entre hoje e 3 de junho, período que abrange o feriado de Corpus Christi. Para atender melhor ao usuário, diversas operações especiais de tráfego foram planejadas, com o objetivo de garantir maior fluidez e segurança viária. Todas as medidas contam com o acompanhamento da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) e apoio da Polícia Rodoviária do Estado.

A Ecovias aguarda um aumento do fluxo em direção à Baixada Santista a partir de amanhã, das 9h às 14h. Para este período está programada a implantação da Operação Descida (7x3). Nesse esquema, os veículos utilizam as pistas Norte e Sul da Via Anchieta, além da pista Sul da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao litoral. A subida é realizada somente pela pista Norte da Imigrantes.

A concessionária espera um aumento do tráfego no sentido São Paulo no domingo (2), das 10h às 20h, quando está prevista a implantação da Operação Subida (2x8). Nesta ocasião, o usuário poderá optar por subir a serra tanto pela pista Norte quanto pela pista Sul da Imigrantes e também pela pista Norte da Via Anchieta. A descida será feita apenas pela pista Sul da Anchieta.

Caso haja necessidade, será implantada a Operação 3ª Faixa na rodovia Cônego Domênico Rangoni, com a extensão da faixa de acostamento, que poderá ser utilizada como faixa de tráfego, desde o entroncamento com a rodovia Rio-Santos até a praça de pedágio, em um trecho de dois quilômetros.

Na ida e volta do feriado, será deflagrada a Operação Visibilidade, que consiste no posicionamento de viaturas operacionais em pontos estratégicos das rodovias. Esta ação tem o objetivo de melhorar a visibilidade dos recursos disponíveis e aumentar os trechos de inspeção e monitoramento das rodovias. Antes de iniciar a viagem, a Ecovias recomenda que o motorista faça a revisão do veículo e verifique os principais itens, como freios, pneus, luzes dos faróis e lanternas e os níveis de água, óleo do motor e combustível.