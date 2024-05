Corpus Christi. Uma procissão em São Bernardo. Irmandades seguem para o cruzeiro... ...no alto da Vila Duzzi

“Atribui-se à cidade de Orvieto, na Úmbria italiana, a proclamação da solenidade do Corpus Christi, ou seja, a festa do Corpo de Deus. Ela aparece no calendário litúrgico por causa de um milagre eucarístico”.

Cf. Tony Neves, in Vatican News

Esta foto é muito significativa. “Memória” já a publicou. Foi a primeira fotografia da série organizada pelo professor Maurício Ceccato, que vasculhou o acervo da sua família e contou com o apoio das tias Assunta e Conceição.

Corriam os anos 1950, e a Matriz de São Bernardo celebrava mais um Corpus Christi, com a procissão rumando pela Rua Rio Branco em direção ao cruzeiro colocado nos altos da Vila Duzzi, na Rua do Cruzeiro.

A identificação de que a procissão se realizava quando da festa de Corpus Christi aparece numa grande faixa que aparece ao fundo da fotografia. Tempo das irmandades religiosas.

HÁ 70 ANOS. Procissão de Corpus Christi segue pela Rua Rio Branco depois de sair da Matriz: como destino, o cruzeiro que havia na Vila Duzzi

Escritor está de volta

Somos quase “filho pródigo”. Ou então, como o velho adágio, o bom filho à casa torna. E realmente, depois de quase dez anos de ausência da terra onde nasci, que é São Caetano, permanecendo na linda e vetusta Itanhaém, bem pertinho da “cama do Anchieta”, onde os ventos alísios sopram suaves e quase contínuos pelo tempo todo, eis que de novo nos encontramos aqui no espigão do Estádio Lauro Gomes, à Rua Francisco Martini, 491, apartamento 2, onde estamos à disposição dos amigos, e onde também estamos terminando o nosso último livro, intitulado “A Bocarna da Montanha”, que logo seguirá para sua composição.

Nicola Perrella

São Caetano

NOTA DA MEMÓRIA – Esta carta foi publicada na seção “Palavra do Leitor”, do Diário, em 22 de maio de 1979. O são-caetanense Nicola Perrella foi um escritor talentoso, que deixou várias obras, entre as quais – a mais famosa – “De Caniço e Espingarda”.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 29 de maio de 1994 – Edição 8712

COPA 94 – Região mergulha no futebol a três semanas da Copa dos Estados Unidos.

Shoppings agendavam promoções e sorteios durante a transmissão dos jogos.

Em Santo André, a Garota da Copa seria escolhida por casas noturnas.

CULTURA & LAZER – Rachel de Queiroz dizia não gostar de escrever.

Autora do “Memorial de Maria Moura” e primeira mulher na Academia Brasileira de Letras, escritora confessava que escrevia por compulsão.

O romance “Memorial de Maria Moura” era adaptado com muito sucesso para a TV Globo.

Reportagem: Flavia Benvenga.

EM 30 DE MAIO DE...

1904 – Madri, 30. Agravava-se a crise fabril na Catalunha. Estavam sem trabalho cerca de 15 mil operários.

¦ Roma, 30. Em Veneza, os pedreiros declararam-se em greve. Cerca de 80 grevistas partiram para Turim, a fim de aliciarem companheiros.

Os ciclistas foram recebidos festivamente em Florença, A convenção dos ciclistas planejava um cortejo de 700 “máquinas”.

¦ Projetava-se a fundação de um montepio a favor dos velhos artistas dramáticos.

1959 - Falecia Cristiano Angeli, benfeitor e primeiro presidente da comissão de obras da igreja matriz do Bairro Assunção, em São Bernardo.

CRISTIANO ANGELI. Nos primórdios da Matriz do Bairro Assunção, uma homenagem de Dom Jorge

1969 - A cantora Célia Cruz e suas alunas de violão realizam audição em São Bernardo.

1979 – Editorial do Diário: “Sequelas da greve (dos jornalistas) não se apagarão tão cedo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Palestina, São Joaquim da Barra e Valparaíso.

São Joaquim da Barra foi elevado a município em 1917, quando se separa de Orlândia. Como povoado foi fundado em 30-5-1898.

Pelo Brasil, aniversariam em 30 de maio: Barracão, Santo Augusto (RS), Conceição do Araguaia (PA), Descoberto, São Felix de Minas (MG), Mâncio Lima (AC)

Dia do Geólogo e do Decorador.

Santo André

Joanna Manzanares Nogueira, 99. Natural de Jaú (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

Shirley Zanotto Di Palma, 98. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Pensionista. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

São Bernardo

Thereza Brambilla Castilhano, 90. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Fernando Miyamoto, 78. Natural de São Bernardo. Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Enoque Dantas Barbosa, 92. Natural de Jaguarari (BA). Residia no Centro de São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

João José Ribeiro, 86. Natural de Campo Formoso (BA). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 26, em Santo André. Vale da Paz.

Mauá

Jeferson de Souza, 50. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 21, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Dinorá Aparecido Monteiro, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.