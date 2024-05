Obituário - 29 de maio de 2024

SANTO ANDRÉ

Joanna Manzanares Nogueira, 99. Natural de Jaú (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

José Adaide Arrais, 95. Natural de Campos Sales (CE). Residia no Centro de Santo André. Dia 24. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Benedito Pereira da Silva Filho, 92. Natural de São Luiz do Paraitinga (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Terezinha Correia de Farias, 89. Natural de Maceió (AL). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonor Palmyra Alexandre Canhassi, 88. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Irene Menarbini, 86. Natural de Itapuí (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 24. Memorial Planalto.

Maria Largura da Silva, 85. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Galhardo, 82. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 24. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Pedro Duran Lopes, 81. Natural de Ibitiúra de Minas (MG). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Joaquim Soares de Souza, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Suzuki, 76. Natural de Bom Jesus dos Perdões (SP). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 24. Memorial Planalto.

Dorvalina Romão da Silva Lima, 74. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Edival Almeida Reis, 72. Natural de Casa Nova (BA). Residia na Vila Santa Maria, em Poá (SP). Dia 24, em Santo André. Cemitério Municipal de Poá (SP).

Nair Rodrigues Ruiz de Santana, 71. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Margarete Escudeiro, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Conceição Ribeiro de Jesus, 68. Natural de Jeremoabo (BA). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Pensionista. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton Leite Pires, 65. Natural de Itanhém (BA). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Fátima Viana do Nascimento, 49. Natural de Brejinho (RN). Residia no bairro Metalúrgicos, em Osasco (SP). Dia 24, em Santo André. Cemitério Municipal Santo Antonio, em Osasco.

SÃO BERNARDO

Laércio Ferrari, 66. Natural de Adamantina (SP). Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Contador. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Teresinha Maria Bearari, 82. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aparecida dos Reis Martins, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Mario Franco, 93. Natural de Ervalina (MG). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Diva de Souza Nascimento, 79. Natural de Pentecoste (CE). Residia no Jardim Maria Tereza, em Diadema. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Maria da Graça Figueiredo Patrício, 76. Natural de Vieiras (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Maria Soledade de Siqueira, 76. Natural de Jataúba (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Jardim da Colina.

Givanildo Vitor de Oliveira, 68. Natural de Arapiraca (AL). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

José Carlos de Araújo, 67. Residia no bairro Americanópolis. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisca Cordeiro Cardoso, 66. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Miguel Madureira de Souza, 63. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Promissão, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Elio Rosa Vieira, 63. Natural de Guidoval (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

RIBEIRÃO PIRES

José Silvestre de Almeida, 79. Natural de Salinas (MG). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.