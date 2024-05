Kourtney Kardashian revela ter feito cinco fertilizações in vitro antes de gravidez natural: Um ano tentando

Dando apoio a outras mulheres que estão com dificuldades para engravidar, Kourtney Kardashian deu detalhes de seu processo. A influenciadora revelou durante caixinha de perguntas no Instagram, que passou por várias tentativas de fertilização in vitro antes da gravidez de Rocky.

A Kardashian explicou que passou por um ano difícil tentando engravidar de seu marido, Travis Barker. Mas foi só após deixar de pensar muito no assunto que a fertilização aconteceu, naturalmente.

Parei depois de um ano tentando (cinco ciclos de fertilização in vitro fracassados, três recuperações). O meu corpo relaxou e acreditei no plano de Deus para a minha vida. Muitas orações para o que estava destinado a ser para nós. Também otimizando minha saúde.

Apoiando as seguidoras que contaram estar com a mesma dificuldade, Kourt falou que o principal é acreditar que ainda vai conseguir. Para a surpresa de alguns, a esposa do baterista revelou o dia em que engravidou.

Eu sei como é difícil sentir que não estar conseguindo, mas acreditar nos planos de Deus e rezar é poderoso. Engravidei 100% naturalmente, não através da fertilização in vitro. Um ano depois de parar a fertilização in vitro, na verdade. Através de bênçãos de Deus, no Dia dos Namorados.