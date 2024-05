Casa Ronald McDonald ABC é homenageada na Câmara de Sto. André

Na noite desta segunda-feira (27), a entidade solidária da Casa Ronald McDonald ABC celebrou o aniversário e foi homenageada pelos esforços na causa do câncer infantil. Na Câmara de Vereadores, a sessão solene contou com coquetel receptivo, pronunciamento de autoridades com entrega de certificados e a apresentação musical do artista Klebio Jackson.

A mesa foi composta pelo vereador Lucas Zacarias, o vice-prefeito Luiz Zacarias, a diretora Leila Lopes, o superintendente do Instituto Ronald McDonald ABC, Chico Neves, o presidente do Conselho Deliberativo da Casa, Nelson Tadeu e o governador do Rotary Distrito 4420 Cyro Soldani. Além disso, entre os convidados que marcaram presença estavam as voluntárias da Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC), a presidente da Federação das Entidades Assistenciais de Santo André (Feasa), Inezita Awada, Insanos MC, o grupo Infinity Dog, a diretora do Rotary andreense Jamili Rasoul Salem, acompanhada de diversos rotarianos, assim como pacientes e a equipe da casa de apoio.

“Nossa missão sempre foi oferecer o apoio integral da melhor qualidade para as famílias e crianças que enfrentam esse momento tão difícil. Somos muito gratos por todos que trabalham para que esse sonho se torne realidade e esse reconhecimento só prova que estamos no caminho certo”, ressaltou a diretora-executiva da instituição, Leila Lopes.

A instituição oferece hospedagem, alimentação, apoio psicossocial e transporte, permitindo que os pacientes e seus familiares possam focar na recuperação e no tratamento.

"É uma honra somarmos com essa luta. Quando visitamos a sede, vemos o sorriso dos jovens e é gratificante, inspirador. Que possamos continuar com essa parceria e tocar o coração de mais pessoas", pontua Soldani.