Na TV tudo tem que ter seu tempo. Não pode existir essa de sangria desatada

Durante muito tempo, a preocupação das TVs com a audiência era tanta, que até um pouco de falta de respeito existiu, com retiradas bruscas de programas do ar ou cancelamento de exibição de novelas ainda em seu princípio.

Truculência com as suas piores consequências.

Só de uns tempos para cá, sem nunca dispensar o cuidado do olho no peixe e outro no gato, as coisas passaram a ser tratadas de maneira diferente e mais respeitosa.

Não pode ter essa de sangria desatada. Botou no ar, acredita-se que depois de necessários estudos, precisa dar um tempo para deixar acontecer. As possibilidades de um fracasso devem ser avaliadas bem antes.

Olha um exemplo: quem não se lembra quando a Band estreou a Renata Fan em 2007? Era raro alcançar um ponto, mesmo com as participações de muita gente boa, como Neto e Marcelinho. Só que nada. Foi todo um primeiro ano assim, até o “Jogo Aberto” decolar e vir a se tornar a atração que é hoje, com resultados importantes para a média/dia da casa.

Este é só um caso, mas existem trocentos outros em que deve existir a confiança de estar fazendo a coisa certa.

E o sucesso, ao ser alcançado, não depende tão somente de quem está diante das câmeras, mas de um formato e também no investimento e no pessoal que está por trás.

TV Tudo

Estreia na Record

A atriz Malu Lázari fará sua estreia na Record em “A Rainha da Pérsia”, como Darya, no núcleo Harém do Rei, como uma jovem ambiciosa e invejosa candidata à rainha.

Malu, na Globo, integrou o elenco de “Malhação – Toda Forma de Amar”. Estreia no Univer Video nesta sexta-feira e na TV aberta, em junho.

(crédito Renan Montenegro)

Web

A Taboola, empresa de planejamento de mídia digital, usou sua plataforma para analisar dados de “Renascer”, da Globo, que celebrou recentemente a exibição do centésimo capítulo.

O remake alcançou 12 milhões de pageviews e os personagens José Inocêncio, Eliana e Buba, os mais buscados, atingiram 3,6 milhões; 2,1 milhões e 1, 6 milhão, respectivamente.

Detalhe

Ainda sobre o mesmo levantamento, um dado interessante: o personagem José Venâncio, que deixou a trama, interpretado por Rodrigo Simas, também era um dos favoritos do público e obteve 2 milhões de pageviews.

Pá de cal

Não apenas em uma vez, mas em várias oportunidades chegaram a existir rumores em torno da inimizade de Patrícia Abravanel com a Eliana. E vice-versa.

As duas, sem declarações, sempre deixaram o tempo cuidar disso.

Pois bem

Eliana está de saída do SBT e além de uma despedida no dela, também haverá outra no “Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel”.

Um especial, com a participação de muitos artistas que trabalharam com ela, em suas diferentes fases na casa, assim como alguns convidados. Grava dia 11, para ir ao ar dia 30.

Por outro lado

O último “Eliana” no SBT será exibido no domingo, 23 de junho.

No dia 12, ela vai gravar dois especiais, o de Portugal e o de encerramento.

Grande investimento

Elisabetta Zenatti, vice-presidente de conteúdo da Netflix Brasil, comandou segunda-feira, em um cinema do shopping Eldorado, em São Paulo, a première da superprodução “Biônicos”, do cineasta Afonso Poyart, que estreia nesta quarta-feira.

Zenatti, ao microfone, classificou o filme como um marco da plataforma no país.

Bastidor

Durante essa première, a Netflix não foi econômica em agrados ao elenco e equipe. Recepção de alto nível, com comidas e vinhos, como já havia feito, aliás, no evento de “Bom dia, Verônica”. Detalhe: o convite era exclusivamente para elenco e equipe do filme. Pessoal e intransferível.

Só que o Klebber Toledo, que está em “Biônicos”, chegou com a Camila Queiroz e entrou. Bruno Gagliasso, idem, acompanhado de um de seus filhos.

Bola da vez

O Corinthians, sobre os direitos de transmissão dos seus jogos a partir do ano que vem, segue sem nada acertado com ninguém.

O presidente do clube, Augusto Mello, está sendo pressionado a tomar alguma decisão, não por acaso as tantas especulações em torno.

Data hoje

Pessoas próximas a Augusto Mello, no entanto, revelam que ele está muito propenso a fechar com a Liga, inclusive em valores um pouco superiores aos que o Flamengo tem assegurados na Libra.

A informação é que está praticamente fechado, o que irá contra o interesse de outros setores do clube.

Bate – Rebate

· Protagonista em “Biônicos”, Gabz, por causa da preparação para “Mania de Você”, não foi liberada para o evento do filme.

· O cantor e compositor Almir Sater, atualmente como Rachid em “Renascer”, na Globo, será o primeiro convidado de Chico e Renato Teixeira na edição de “O Balaio” que estreia domingo, às 17h, na Rádio Cultura Brasil...

· ... Além disso, o programa, em cartaz na TV Cultura nas manhãs de domingo, também ganha uma versão, com trechos inéditos de entrevistas, no YouTube.

· Eri Johnson mudou-se para Balneário Camboriú e vai estrear uma temporada do “Toda Quinta, Eri Pinta” no Teatro Bruno Nitz.

· “A Grande Conquista”, em cartaz na Record, está se superando em quantidade de brigas...

· ... É o que disse um dos seus participantes, “não se tem um minuto de sossego”.

· No SBT, desde já, se pensa também numa despedida muito especial para Raul Gil...

· ... Segundo ele, o seu programa só vai até o final deste ano.

· Tem Libertadores, nesta quarta, na Globo. Brasileiros São Paulo e Fluminense em campo contra Talleres e Alianza Lima, respectivamente.

· Eric Clapton vai se apresentar em São Paulo no dia 28 de setembro.

· “Cidade de Deus” ganhou um subtítulo na plataforma Max: A Luta Não Para...

· ... Na série, a comunidade assolada pela disputa entre traficantes, policiais e milicianos traz uma perspectiva de resistência coletiva, focando na vida de seus moradores...

· ... Marcos Palmeira e Andréia Horta estão no elenco.

· Encerrada a exibição de todas as temporadas adquiridas de “Vikings”, a Band já está com uma nova programação na faixa das 22h30...

· ... Filmes, “MasterChef”, “Documento Band” e “Hora Max”.

C´est fini

Nesta próxima sexta, às 10h45, a Max exibirá o “Jogo das Lendas”, uma partida amistosa, para promover a final da Liga dos Campeões, marcada para sábado, no estádio de Wembley.

E com uma grande equipe em Londres: André Henning, Taynah Espinoza, Vitor Sérgio Rodrigues e Bruno Formiga, mais os correspondentes Arthur Quezada, Tati Mantovani, Fred Caldeira e Marcelo Bechler.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!