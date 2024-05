Alckmin: Ideal é Mover e compras online serem analisados separadamente

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, voltou a dizer que o ideal seria o Congresso analisar o Mover, programa de incentivos para a indústria automotiva, e a taxação de compras pela internet vindas do exterior em projetos diferentes. Ele deu a declaração a jornalistas no Palácio do Planalto.

O Mover está na pauta de votações da Câmara desta terça-feira. O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), está pressionado pelo setor de comércio e tenta emplacar a taxação das compras vindas do exterior na proposta. O governo é contra.

Mais cedo, o relator, deputado federal Átila Lira (PP-PI), reduziu a proposta de taxação sobre o e-commerce para 25%, ao publicar novo relatório do projeto que cria o Mover.

O novo porcentual se refere aos produtos importados até US$ 50 e substitui a ideia de aplicar uma taxa de 60% sobre essas mercadorias. A partir de US$ 50, o porcentual volta a ser 60%, segundo o parecer. Além disso, fixa um limite de US$ 3.000 para as remessas.

A taxa foi fixada no relatório após Lira ter se reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto nesta terça-feira.