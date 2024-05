Restaurante sofre arrastão em Pinheiros, na zona oeste de SP

Um restaurante em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, foi alvo de um arrastão nesta segunda-feira, 27. O crime aconteceu por volta das 21h, quando a maioria dos comércios do entorno já estavam fechados.

À polícia, o representante do comércio relatou que um criminoso armado rendeu um funcionário na rua e entrou no estabelecimento com ele, exigindo os celulares de todos os presentes.

Ao menos nove celulares foram levados pelo assaltante, que fugiu em seguida. Ninguém havia sido preso até a publicação deste texto.

O estabelecimento fica na Rua Cônego Eugênio Leite, a poucos metros do Cemitério São Paulo.

O caso foi registrado como roubo e deve ser investigado pelo 14º Distrito Policial, delegacia responsável pela área.