Após polêmica prisão, Nicki Minaj ameaça demitir DJ de sua banda que autografou seio de fã

Em turnê com a Pink Friday 2 - e pouco depois de ser liberada da prisão na Holanda, Nicki Minaj mostrou que está com a paciência por um fio. Acontece que o DJ Boof, que faz parte da banda, utilizou as redes sociais para mostrar o momento em que autografou os seios de uma fã - e a rapper não gostou nadinha da situação!

Como você acompanhou, Nicki Minaj foi detida em um aeroporto de Amsterdã por estar portando maconha para o voo que a levaria até Londres. Agora, através do X, o antigo Twitter, uma mensagem ameaçadora para o músico:

Eu prometo que vou demiti-lo se eu vir isso de novo, escreveu a famosa.

Na imagem publicada pelo DJ, ele aparece com uma caneta na mão no meio de seu autógrafo, enquanto a fã ajustava o decote para que o colo ficasse exposto para o músico:

Estou famoso mesmo. Elas me pediram para autografar seus peitos, escreveu o Boof sobre a cena.

Apesar da ameaça, muitos fãs apontaram que Nicki também costuma assinar seus fãs no peito.

Ele está tentando roubar seu emprego, brincou um internauta.

A própria rapper acabou cedendo à atmosfera de brincadeira e repostou os Stories do companheiro de shows em seu próprio perfil.

Sobre a prisão da norte-americana, para quem não acompanhou, Nicki Minaj passou por horas tensas em um aeroporto na Holanda. A cantora foi detida e, na ocasião, compartilhou um vídeo do momento em que revelaram que ela teria que passar por uma revista da bagagem.

- Eles estão recebendo muito dinheiro para tentar sabotar minha turnê porque muitas pessoas estão furiosas com o sucesso da turnê, declarou.