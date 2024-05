Diadema projeta que edifício da Prefeitura se torne hospital-escola

A demolição do anexo dois do Paço de Diadema teve início nesta terça-feira (28), durante cerimônia para anunciar o começo das obras para o novo hospital municipal. No evento, o prefeito José de Filippi Júnior (PT) disse que o objetivo é que a unidade hospitalar seja também um local de formação de médicos e outros profissionais da saúde. O chefe do Executivo planeja estabelecer convênio com a Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), vinculada ao Governo Federal, para ajudar na manutenção do edifício. A Prefeitura projeta que o custo anual para manter o serviço seja de R$ 220 milhões.

“Precisamos trabalhar para buscar mais formação de médicos. Diadema vai ser uma forte candidata para trazer um curso da UFABC (Universidade Federal do ABC) para a cidade na área de biologia. Serão três anos para construir o hospital e todo esse período para garantir apoio para a manutenção. Estamos trabalhando para ser um hospital-escola, onde vai ter residência, estágio, formação de novos profissionais. Temos conversado com a universidade, os ministérios da Educação e Saúde e o presidente Lula para trazermos uma faculdade de medicina e uma de farmácia para o município. A Ebserh tem um orçamento de R$ 20 bilhões e cuida dos hospitais universitários. Por isso, já iniciamos as tratativas para que tenhamos o apoio deles na manutenção da unidade”, comenta o prefeito.

Os estudos para a construção do hospital começaram em 2021. Agora, o anexo dois vai ceder espaço para o prédio que terá 12 andares e salas de internação, UTI (Unidades de Terapia Intensiva) para adultos, crianças e neonatal, centro de diagnóstico, cirurgia, ortopedia, obstetrícia, saúde mental e emergência.

“A previsão é que as obras fiquem em torno de R$ 320 milhões. A Prefeitura sozinha não tem condições de assumir todo o investimento. Por isso, há sete meses, recebemos a ministra da saúde, que autorizou o repasse de R$ 287 milhões. Vamos arcar com o restante do valor para inaugurá-lo daqui três anos”, diz Filippi.

Os atendimentos no novo prédio serão feitos majoritariamente a partir dos encaminhamentos das UPAS (Unidades de Pronto Atendimento), exceção aos serviços de obstetrícia e maternidade, com consultas porta-aberta.

“Hoje, o hospital no Piraporinha não tem condições adequadas para atender toda população. É um prédio antigo, que durante muito tempo ficou sem a manutenção necessário. Pensamos em trazer o hospital municipal para o paço por ser um terreno da prefeitura, na região central e com uma extensão que permite mais leitos”, indica a vice-prefeita Patty Ferreira

A próxima etapa é a divulgação do edital para que as empresas interessadas em realizar a obra se candidatem. As orientações serão divulgadas nas próximas semanas e os candidatos terão 65 dias úteis para encaminhar os documentos.

Área no Paço será três vezes maior que no Piraporinha

O novo prédio do Hospital Municipal de Diadema, construído no anexo dois do Paço, terá 212 leitos, o que indica aumento de 70% em relação a quantidade que existe na unidade do Bairro Piraporinha. A extensão também será maior, indo de 8.000 metros para 26 mil metros de área.

“O hospital infantil, a maternidade, área de cirurgia e clínica médica ficarão aqui. É um ambiente pensado como um hospital-escola. Então, terá espaço para aprendizado, auditório e áreas pedagógicas. Fico otimista que vamos proporcionar um local que será de assistência à população e formação de profissionais, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas”, declara o prefeito José de Filippi Júnior (PT).

Ele destaca, ainda, que o projeto considera que o Parque do Paço pode ajudar a recuperação dos pacientes. “Não vamos mexer em nenhuma árvore porque elas fazem parte do nosso planejamento. Em todos os leitos do hospital, vamos instalar as janelas de maneira que o paciente possa ver se é dia, se é noite, possa contemplar o parque. Isso faz toda a diferença para quem está internado.”

Filippi ressalta que os dois primeiros andares do hospital serão para UTI (Unidade de Terapia Intensiva). “Assim. os familiares poderão fazer o percurso por fora do hospital e trocar contato visual com os pacientes pelas janelas sem ter nenhum risco de contaminação e lotação.”

Segundo a Prefeitura, ao fim das obras, os 800 funcionários do Hospital Municipal de Diadema Doutora Zilda Arns Neumann, no Piraporinha, serão realocados para a unidade localizada no anexo dois do Paço.