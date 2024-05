Tarcísio: 'mais provável' na renegociação da dívida de Estados é redução para IPCA mais 2%

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a dizer nesta terça-feira, 28, que as tratativas com o governo federal para a renegociação da dívida dos Estados tem acontecido sem maiores dificuldades e que o cenário também é positivo no Congresso. Segundo ele, a "negociação corrente", e a "mais provável", é a redução do encargo do nível atual do indexador de IPCA mais 4% ao ano para IPCA mais 2% ao ano.

"Existe uma boa vontade do Congresso ... tem todo o cenário para essa renegociação ser construída" afirmou Tarcísio, em coletiva de imprensa após pronunciamento no Summit Mobilidade.

Segundo o governador, ainda não existe uma data para o projeto ir ao Legislativo. "O Congresso tem o tempo dele, e veio no meio do caminho essa situação do Rio Grande do Sul, que obviamente está todo mundo consternado e empenhado em fazer o melhor, e a gente tem que, com paciência, esperar o momento certo de fazer essa preposição", afirmou.

Tarcísio também fez um elogio à atuação do ministro da Economia, Fernando Haddad, nas tratativas do tema. "Ele tem ajudado muito e tem sido muito colaborativo nessa discussão. ele viu que essa discussão faz sentido", pontuou.