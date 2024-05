Giovanna Antonelli posta momento com o filho Pietro e web aponta semelhança com Murilo Benício

Tal pai, tal filho? Em um vídeo publicado por GIovanna Antonelli com o filho, Pietro, os seguidores apontaram a semelhança dele com Murilo Benício. Enquanto fazem um momento em família com direito a milkshake, o jovem interpretou um pouco também -mostrando que o dom está nos genes.

No vídeo de Antonelli com Pietro, a voz do jovem de 18 anos de idade, chamou muito a atenção dos internautas. Nos comentários, o que mais tinham eram mensagens sobre como era parecida com a do pai.

A voz dele é igualzinha à do pai, disse um internauta.

Eu imaginando o Murilo falando, comentou um seguidor da atriz.

O relacionamento de Giovanna e Murilo Benício rolou por aproximadamente três anos. Mas terminou pouco tempo após o nascimento de Pietro, em 2005.