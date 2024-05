Dwayne Johnson, o The Rock, ganha festa surpresa temática do filme Moana e se emociona: - Amo vocês

Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, recebeu uma surpresa de seus colegas de elenco do filme Moana. O ator, que completará 52 anos de idade no próximo domingo, dia 2, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando a equipe por trás da surpresa e do novo longa, que ganhará sua segunda versão e estreará no dia 27 de novembro nos cinemas brasileiros.

O registro mostra The Rock entrando lentamente em uma sala antes de ver o grupo cantando o clássica Parabéns para você. Em seguida, o artista agradece à equipe e antes de soprar as velas se declara:

- Eu agradeço, agradeço vocês, amo vocês!

Vale lembrar que a sequência da animação de 2016 foi confirmada no início deste ano, isso após ter sido anunciado a produção da versão live-action da história, em abril de 2023. Segundo a sinopse do novo filme, Moana entra em uma nova aventura junto com Maui e uma nova tripulação de marinheiros improváveis. Depois de receber uma ligação inesperada de seus ancestrais, Moana deve viajar para os mares distantes da Oceania e para águas perigosas e há muito perdidas para uma aventura diferente de tudo que ela já enfrentou.

Na próxima quarta-feira, dia 29, um novo trailer será lançado para que o público possa ter mais um gostinho da sequência da história da princesa mais aventureira da Disney.