Fã recebe carona de Chris Martin e entrega confissão do vocalista do Coldplay sobre término com Dakota Johnson

Uma fã sortuda conheceu Chris Martin durante o último domingo, dia 26. Saundra Glenn utilizou das redes sociais para compartilhar como foi a experiência de conhecer o vocalista do Coldplay de maneira tão inusitada: por uma carona!

A influenciadora havia parado de caminhar por dores nas pernas, que tem devido a artrose e condições nas articulações do quadril, joelhos e tornozelos, quando o cantor ofereceu a carona.

Esse foi o momento em que Chris Martin me viu com dificuldade para andar, mandou parar o carro e me deu uma carona. Foi incrível, não posso acreditar que isso aconteceu, celebrou a fã no X, o antigo Twitter.

No entanto, o que vem chamando a atenção dos fãs é a declaração de que Martin teria admitido estar solteiro. Assim, confidenciando um suposto término com a atriz Dakota Johnson.

Que cara legal! Tivemos uma boa conversa também. Ele é solteiro e gostou da cidade, disse ao finalizar.

Os dois estavam se relacionando desde o final de 2017. Recentemente, de acordo o jornal britânico The Mirror, o vocalista do Coldplay ainda teria pedido a mão da atriz em noivado.