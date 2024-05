The Rock ganha festa surpresa e se emociona com tema especial

O ator Dwayne Johnson completou 52 anos de idade no início de maio e se emocionou com o tema escolhido para uma festa surpresa, a animação Moana: Um Mar de Aventuras.

O "The Rock" publicou na segunda, 27, um vídeo em que o elenco do filme o recepciona de surpresa para comemorar a data.

"Nunca entro em um quarto desconhecido e faço isso sempre com calma. Nunca se sabe o que te espera do outro lado. Neste caso, era uma festa surpresa de aniversário deliciosa. Muito obrigado aos meus colegas pelo carinho. Amo vocês", escreveu o ator em uma publicação no Instagram.

Em Moana, de 2016, The Rock deu voz ao personagem Maui, uma figura lendária e bem-humorada inspirado no povo Maori.

A celebração também é um esquenta para a sequência da animação. Em fevereiro, a Disney anunciou que a continuação de Moana será lançada em novembro nos Estados Unidos. Até agora, o teaser divulgado mostra Moana em uma praia - a caminho de mais uma jornada pelo oceano Pacífico. The Rock estará de volta na produção.

Em abril, a Disney também revelou que está produzindo uma versão live-action de Moana, com previsão de lançamento para 2026 e, claro, com The Rock.