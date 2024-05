Declaração antiga de Príncipe Harry assumindo romance com Meghan Markle é apagada de site da família real

Parece que a família real está cada vez mais decidida em apagar Príncipe Harry e Meghan Markle de todos os registros desde que o casal renunciou os cargos reais em 2020. Depois de não os chamar para quase nenhum evento e excluí-los de momentos importantes, a realeza segue apagando registros da história do caçula de Rei Charles III do site oficial da família real.

De acordo com a People, a antiga declaração de Harry confirmando que estava namorando Meghan Markle, publicada em 2016, foi apagada do site oficial da família real britânica. Inclusive, a decisão foi feita de forma discreta para o público não notar.

No comunicado, o porta-voz do príncipe dizia:

Sua namorada, Meghan Markle, foi alvo de uma onda de abusos e assédio. Parte disso foi muito público ? a difamação na primeira página de um jornal nacional; de comentários; e o sexismo e o racismo flagrantes dos trolls das redes sociais e dos comentários de artigos da web. Parte disso foi ocultado do público ? as batalhas legais noturnas para manter as histórias difamatórias fora dos jornais; para chegar à sua porta; as tentativas de repórteres e fotógrafos de conseguirem entrar ilegalmente em sua casa e as ligações para a polícia que se seguiram; e um ente querido em sua vida. O Príncipe Harry está preocupado com a segurança da Sra. Markle e está profundamente desapontado por não ter sido capaz de protegê-la. Não é certo que, após alguns meses de relacionamento com ele, a Sra. uma tempestade dessas. Ele sabe que os comentadores dirão que este é o preço que ela tem de pagar e que tudo isto faz parte do jogo. Ele discorda veementemente. Isto não é um jogo ? é a vida dela e a dele.

Caso o público queira acessar a tal declaração, o link estará inativo. Eita!