Mariah Carey tem show confirmado em São Paulo antes do Rock In Rio

Para alegria de quem curte música, 2024 está recheado de shows já confirmados no Brasil! A cantora que já estava anunciada como headliner no Rock In Rio 2024, também vai fazer shows em outra cidade brasileira.

Mariah Carey está confirmada para fazer uma apresentação em 20 de setembro no Allianz Parque, em São Paulo, dos dias antes de subir ao palco do festival no Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pelo Eventim, site oficial da venda dos ingressos - que custam de 170 a 790 reais.