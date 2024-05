Galo de Matteus do 'BBB' é furtado e família pede ajuda nas redes sociais

O animal de estimação de Matteus, finalista do Big Brother Brasil 24, foi furtado na noite de quinta-feira, 23. O galo Jubileu foi levado da residência da avó do ex-BBB, Dona Neuza, em Alegrete, RS. Nas redes sociais, a família pede informações sobre o paradeiro do animal.

A família do brother prometeu também gratificação a quem possa encontrar a ave: "Pedimos que quem tiver visto ou souber alguma informação entre em contato conosco. Gratifica-se a quem encontrá-lo!", explicou a mãe de Matteus, Luciane Amaral.

Nos comentários da postagem no Instagram, usuários se compadeceram. "Que vocês consigam encontrar ele e que ele esteja bem", disse um. "Coitado do Jubileu, tomaram que o encontrem", escreveu outra.