Governador anuncia recursos para saúde, mas não fala em valores e prazos para socorrer Nardini e Mario Covas

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou recursos para socorrer a saúde no Grande ABC. Sem citar valores e uma data específica, o mandatário garantiu repasses ainda este ano para três cidades. “As unidades de São Bernardo que atuam na média e alta complexidade com papel de hospital estadual, atendendo todas as cidades da região, precisam continuar operando, então o Estado precisa ajudar. Também vamos enviar recursos para Santo André e Mauá. O Mário Covas (hospital estadual) e o Nardini (hospital municipal, em Mauá) precisam de recursos”.

Tarcísio garantiu que os valores serão maiores do que os R$ 150 milhões anunciados no ano passado para socorrer a saúde são-bernardense do colapso.

O anúncio foi feito na manhã de hoje, em São Bernardo, durante entrega de habitacionais populares no bairro Cooperativa.

COMPROMISSO

No mês passado, em reunião com prefeitos no Palácio dos Bandeirantes, o governador já havia firmado compromisso do Estado com o objetivo de ajudar no custeio de equipamentos de saúde. Ao todo foram anunciados para Mauá e Santo André R$ 38 milhões. A maior fatia do recurso, R$ 20 milhões, endereçada para o território andreense.

Na ocasião, Tarcísio garantiu ao prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) repasse mensal de R$ 1,5 milhão para custeio do Hospital Radamés Nardini. “O mais breve possível”, disse o governador.

HABITAÇÃO

Tarcísio de Freitas esteve na manhã de hoje no bairro Cooperativa, em São Bernardo, para a entrega de 268 moradias populares.

Os apartamentos são destinados a famílias beneficiadas por meio de subsídios habitacionais do programa Casa Paulista, modalidade CCI (Carta de Crédito Imobiliário) oferecida pelo Governo de São Paulo parta grupos familiares com renda de até três salários mínimos para compra direta da casa própria em empreendimentos privados financiados pela Caixa Econômica Federal.