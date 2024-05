Lívia Andrade responde haters após ser criticada por atitude no Domingão

Deu ruim! Durante o Domingão com Huck no último domingo, dia 26, Lívia Andrade fez um comentário sobre a química entre Micael Borges e sua professora no Dança dos Famosos, e deu a entender que eles estariam juntos. O ator respondeu à insinuação mandando um beijo para Heloisy, com quem está casado há 11 anos.

Após esse incidente, Lívia foi alvo de críticas por todas as redes sociais - e ela não deixou baixo! A atriz publicou nos Stories do Instagram um recorte do X, antigo Twitter, de um fã defendendo a atitude e alegando que ninguém entendeu o que ela falou. A apresentadora escreveu embaixo que nem desenhando ajudaria:

Na verdade, fui bem clara! As pessoas entendem o que elas querem entender, mesmo desenhando. Essa galera não me engole porque tomava pau de audiência toda tarde de mim. Não pago pau, não tenho assessores, empresários e nem pago ninguém para falar bem, então dá nisso mesmo. É assim que funciona o sistema.

Logo em seguida, ela postou um trecho do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, com a reflexão de não se importar com o que os outros falam de você.

E aí, de que lado você está?