Luana Piovani admite não gostar que seus filhos são fãs de Neymar Jr.: Meu sonho é que eles esqueçam

Luana Piovani não tem papas na língua. E agora, ao compartilhar que seus filhos são fãs do Neymar Jr., ela deu o que falar mais uma vez. Isso porque quem acompanha a atriz já sabe que os comentários de Luana são alfinetadas - e dessa vez não foi diferente!

Nos Stories do Instagram, a atriz desabafou sobre o ídolo de seus filhos e escreveu:

Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?

O comentário veio junto do vídeo da atriz Laila Zaid falando a respeito da privatização das praias, a qual o jogador de futebol já disse ser a favor anteriormente.

Vale lembrar que Dom, de 12 anos de idade, e Bem e Liz, gêmeos de 8 anos de idade, são fruto do seu antigo casamento com o surfista Pedro Scooby - e que seu primogênito mora atualmente com o pai.