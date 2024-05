Karoline Lima se pronuncia após acusações feitas por suposta antiga funcionária: - Não é verdade

Novos capítulos da polêmica entre Karoline Lima e Éder Militão foram divulgados! A colunista Fábia Oliveira teve acesso a prints de uma conversa entre uma antiga babá de Cecília contratada pela influenciadora e uma empregada doméstica que trabalha na casa do atleta. Na suposta troca de mensagens, elas criticam a postura da famosa, a acusam de não cuidar da filha e ainda afirmam que ela não sabe o que é ser mãe. Ambas defendem o jogador de futebol e alegam que Karoline constantemente ficava bêbada em festas e quando a herdeira chegava na casa do pai estava com cheiro de vômito.

Diante das acusações, a influenciadora gravou uma série de Stories no Instagram, em que começou dizendo:

- Eu fiquei calada por anos sobre tudo o que passei, não porque a Justiça queria calar a minha boca, nunca foi por isso, foi porque eu queria preservar a imagem da minha filha e também porque eu tinha uma dependência emocional absurda nele e sabia que a partir do momento que abrisse minha boca ele iria querer jogar muito baixo e sujo comigo. Prova de alguma coisa negativa que eu tenha feito, isso eles não têm.

Em seguida, disse que a única pessoa que a ajudava enquanto morava em Madrid, na Espanha, era uma enfermeira que ficava com Cecília das 22h às 7h para que ela pudesse descansar durante a madrugada.

- A única ajuda que eu tive nesse tempo em que fiquei em Madrid foi de uma enfermeira que me ajudava pela madrugada, chegada 22h e ia embora 6h ou 7h. pela madrugada, teoricamente, é o tempo que eu tinha para dormir, já que durante o dia eu cuidava da Cecília, dos cachorros, da casa, limpava, cozinhava, fazia de tudo e ainda tinha que lidar com o meu período depressivo. Inclusive, foi justamente o tempo em que meu leite secou, por conta de tudo que estava acontecendo, o meu psicológico ficou destruído. Nesse tempo livre que eu tinha quando a babá estava lá, se eu não quisesse dormir, quisesse sair para fazer qualquer coisa também para esquecer tudo o que estava acontecendo, para conversar, para ver gente, não interessa.

Karoline continuou:

- Essa moça me viu parcialmente, só pela madrugada, que era o tempo em que estava na minha casa. Me viu chorar, depressiva, tentando desabafar, ela viu. Fora ela, nenhuma outra pessoa entrou na minha casa para cuidar da Cecília. Teve a Priscila também, vocês sabem, e ela jamais falaria isso de mim. Primeiro porque não é verdade. Segundo porque ela só estava lá pela madrugada, que teoricamente era um momento para eu dormir, descansar, e nem isso consegui fazer pelo turbilhão de coisas que estavam passando na minha cabeça, todos os traumas que eu estava passando naquele momento, tudo que não se calava mesmo quando eu fechava o olho para dormir.

E finalizou:

- Dito isso, se ela estava lá só pela madrugada e já viu eu passar por isso, como vai me desqualificar como mãe dizendo que eu fazia isso e aquilo durante o dia se não tinha ninguém para me ajudar. Então, o que eu quero é print com nome, data e foto.

A famosa mostrou print de uma mensagem que recebeu de uma funcionária dizendo que estaria lá para ajudá-la no que precisasse. Além disso, também mostrou uma conversa com Éder Militão. Nela, o jogador falava que Cecília não estava mamando direito, ao que a influenciadora explicava que a filha chegava a tomar cinco mamadeiras por dia com ela, mas não poderia beber o leite deitada, pois vomitava se não estivesse sentada.