Gabi exalta maturidade da seleção brasileira de vôlei em triunfo sobre o Japão

"Um jogo de paciência." Assim a ponteira Gabi definiu a vitória da seleção brasileira feminina de vôlei no confronto desta terça-feira, em Macau, em partida que marcou o início da segunda etapa da Liga das Nações de vôlei.

Destaque do confronto, ela disse que a partida foi marcada por muitas alternâncias no placar, mas adiantou que o time brasileiro soube se controlar para se impor nos momentos decisivos.

"Já esperávamos um jogo longo. Teríamos que apresentar muita agressividade pela qualidade que a equipe do Japão tem. Elas defendem bem e tivemos que insistir muito no ataque", afirmou.

Além da importância do resultado, que manteve a seleção brasileira feminina invicta na competição, a jogadora comentou sobre a maturidade das companheiras em um duelo marcado pelo equilíbrio.

"Não desistimos em momento algum. Passamos por momentos de muita pressão. O que a gente precisa é disso: 14 meninas fazendo a diferença e dando muita energia para a gente", comentou.

A receita para se manter no caminho das vitórias é manter o foco para o restante da competição. "Queremos crescer jogo a jogo. Conquistamos um resultado importante, mas temos de continuar assim porque ainda vamos jogar três partidas dificílimas", declarou Gabi.

O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira para encarar a Holanda. No sábado, o desafio é diante da seleção italiana e, no dia seguinte, a equipe do técnico Zé Roberto Guimarães enfrenta a Tailândia.