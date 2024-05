Davi Brito fala de prestação de contas sobre dinheiro das doações ao Rio Grande do Sul (e apaga post)

Davi Brito, o grande vencedor do BBB24, se tornou um dos assuntos mais comentados do momento por ter admitido usar o dinheiro vindo de doações para o Rio Grande do Sul para bancar a viagem até a cidade de Canoas, onde atuou como voluntário. Em entrevista ao jornal O Globo, o ex-participante comentou sobre o trabalho que estava fazendo para prestar apoio às vítimas da tragédia.

- Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios. Mas consegui uma boa arrecadação. Consegui ajudar muitas pessoas, fornecendo alimentação, água mineral e outros suprimentos necessários para que não passassem fome ou necessidade. Distribuí colchões, alimentação, água mineral. Fizemos compras para ajudar as bases e unidades de saúde que estavam precisando. É algo que eu gosto de fazer. É amar ao próximo como a nós mesmos. E foi isso que me incentivou. Eu ajudei em tudo: trabalhando, cozinhando, entrando em barcos para salvar vidas, distribuindo mercadorias...

Ele ainda comentou sobre boatos de estar namorando Barbara Contreras após ter se separado de Mani Reggo:

- Era amizade, amiga mesmo, fomos lá [no restaurante] conversar, nada de mais. Agora estou focado na minha carreira, em seguir com os planos que eu tenho na minha vida. Acho que a parte de relacionamento vai acontecendo naturalmente, sem forçar nada. Tenho 21 anos, novinho, cheirando a leite ainda, então acho que está cedo. Agora é focar no que tenho que focar e deixar acontecer.

Diante das críticas, o baiano publicou um texto nas redes sociais intitulado Nota oficial prestações de conta para falar sobre o dinheiro de do ações que havia pedido aos fãs. Porém, acabou apagando a publicação algumas horas depois.

É muito triste saber que mesmo eu Davi Brito Santos de Oliveira querendo ajudar as pessoas que estão passando por um momento tão difícil neste momento. Existiram sempre pessoas criticando mesmo eu indo ajudar de coração, mas de qualquer forma agradeço a cada um que ajudou. E nesse momento estou prestando conta de todos os comprovantes e notas fiscais. Fico muito triste em saber que ainda a situação estar muito complexa no RS, mas fiz tudo oque pude fazer. E só pra esclarecer mesmo as pessoas que ainda tem dúvidas ou que pensam que eu peguei o dinheiro doado pra comprar passagem. Peguei não. Uma empresa viu a minha atitude, aplaudiram e me ajudaram com passagem ida e volta. Foi doação.

Carreira

Davi ficará com a Globo até o final do ano, segundo informações do Folha de S. Paulo O documentário Davi: Um cara comum da Bahia fez grande sucesso na plataforma Globoplay, por isso não é de estranhar que a emissora tenha decidido estender o contrato com o ex-BBB. Acontece que o timing da decisão foi um tanto curioso, já que o baiano está envolvido em muitas polêmicas.