Gustavo Mullem, ex-guitarrista da banda Camisa de Vênus, morre aos 72 anos

Gustavo Mullem, ex-guitarrista da banda Camisa de Vênus, morreu na última segunda-feira, 27, em Salvador, na Bahia. A notícia foi divulgada por um dos filhos do artista, Luiz Mullem. "Oi queridos amigos. É com imensa tristeza, e em nome da família Mullem, que comunicamos o falecimento de nosso querido Gustavo Mullem", diz o post do também músico.

O motivo da morte do guitarrista de 72 anos não foi divulgado, mas Gustavo fazia tratamento contra um câncer de pulmão e já estava internado no Hospital Aliança, na capital baiana.

O artista participou da formação original do Camisa de Vênus, gravando cinco discos, incluindo um ao vivo. Foi o último guitarrista a tocar com Raul Seixas, tanto no disco como na turnê A Panela do Diabo, feito com o parceiro Marcelo Nova. O guitarrista era uma figura conhecida do rock baiano.

Gustavo Mullen deixa a esposa e três filhos, Luiz, Eva e Tito Mullem. Segundo divulgado pela família, acontecerá uma missa no Cemitério do Campo Santo, nesta terça-feira, 28, às 11h, e a cerimônia de cremação será às 11h30.