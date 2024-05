Forward guidance pode ser usado como ferramenta de política monetária, diz Mester, do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed) de Cleveland, Loretta Mester, disse nesta terça-feira, 28, que o forward guidance pode ser usado como ferramenta de política monetária, além de servir uma forma de comunicação com os agentes do mercado.

"Ao reduzir a incerteza sobre a trajetória futura da política monetária, o forward guidance pode ajudar a reduzir as taxas de juro, ao diminuir os prêmios exigidos pelos investidores como compensação pela incerteza das taxas", afirmou Mester, durante evento promovido pelo Banco do Japão (BoJ), em Tóquio. A dirigente alertou, no entanto, que caso o forward guidance seja mal interpretado, causará o efeito oposto do desejado.

"Seria preferível que dirigentes assumissem o controle da narrativa e utilizassem mais palavras para descrever a evolução econômica", disse a dirigente, que neste ano integra o comitê com direito a voto nas decisões de política monetária do Fed.