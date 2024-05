Vereador lança a pré-candidatura e reforça elogios à gestão Paulo Serra

O vereador Eduardo Leite (PSB) lançou nesta segunda-feira (27) à noite a sua pré-candidatura a prefeito de Santo André. Na ocasião usou tom ameno e evitou críticas à atual gestão, comandada por Paulo Serra (PSDB). No discurso, o socialista fez acenos ao governo. “Precisamos reconhecer as coisas boas e os aspectos positivos do quem tem sido feito em nossa cidade”, disse ao público que encheu o salão nobre do Clube Primeiro de Maio, no Centro.

Segundo o parlamentar é “preciso avançar mais”, principalmente na questão econômica. “A melhor maneira de conseguir superar o desafio e equilibrar nossas finanças é apostar no desenvolvimento econômico para gerar emprego e renda”, disse Eduardo Leite, ao firmar compromisso de apoiar as pequenas empresas e pensar em outras estratégias para também aumentar a arrecadação. “Não podemos pensar em aumento de impostos como o único caminho.”

O deputado estadual Caio França (PSB), acompanhado da mãe e ex-primeira-dama do Estado de São Paulo Professora Lúcia França, disse que até segunda existiam muitas dúvidas sobre a sobrevivência da pré-candidatura de Eduardo Leite. “Acharam que não iria até final. Quantas e quantas vezes tive que ficar falando para meus colegas de Assembleia (Legislativa de São Paulo) que é de verdade, é pra valer”.

No ato político, Lúcia França defendeu uma mulher na vice, na composição de chapa.

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, ambos do PSB, enviaram vídeo desejando sorte ao correligionário andreense.

HISTÓRICO

Eduardo Leite é formado em Direito e filho do ex-vereador Antônio Leite (PT), falecido em 16 de fevereiro de 2023, e está em seu terceiro mandato como vereador. Assim como seu pai, o pré-candidato a prefeito foi eleito para os três mandados na Câmara andreense, o primeiro em 2012, pelo PT. Ele trocou de partido, em agosto do ano passado, quando ingressou no PSB.