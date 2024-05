Bete Siraque fala em instituir a tarifa zero em Santo André

Pré-candidata à Prefeitura de Santo André, Bete Siraque (PT) confirmou nesta segunda-feira (27) que a implementação da tarifa zero no transporte público de Santo André vai fazer parte de seu plano de governo. Em visita ao Diário, onde conversou com jornalistas, a ex-vereadora garantiu que determinou à sua equipe que estude fontes de financiar o programa.

A petista citou a possibilidade de custear o projeto com a Cide-Combustíveis (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) ou por meio da criação de fundo municipal custeado pelas empresas, que se beneficiariam com a extinção do vale-transporte.

A Cide-combustíveis é uma arrecadação paga para o governo federal por refinarias, laboratórios de pesquisas ou importadores de petróleo, gás natural e álcool etílico (combustível). Do total arrecadado, 29% financia programas de infraestrutura de transportes dos Estados, DF e Municípios. Deste percentual, 25% é destinado aos municípios.

“Nós defendemos essa proposta (da tarifa zero) e, sendo prefeita, vamos aplicar. Uma das ideias que a gente defende, que o ministro Fernando Haddad também já defendeu, é recolher parte da Cide. Estamos buscando estudos sobre viabilidade, criação de fundo e como se trata o vale-transporte”, explicou a pré-candidata, ao se referir a um custo que as empresas instaladas em cidades com tarifa zero não precisam se preocupar.

“Além do Cide-combustíveis, também dá para criar um fundo, como já tem outras propostas no Congresso Nacional, que possa subsidiar a tarifa zero. O (prefeito) Ricardo Nunes (MDB) fala exatamente isso, sem um fundo é impossível implantar na Capital.”

A ideia de Bete é que o programa tarifa zero seja implementado para além do município. “É preciso discutir com o Consórcio Intermunicipal, com o governo do Estado e, evidentemente, com o governo federal, por conta até da criação do fundo nacional.”

Segundo fontes do setor consultadas pelo Diário, a Prefeitura gastaria entre R$ 300 milhões e R$ 350 milhões por ano para manter a gratuidade.

EQUIDADE

Se eleita, Bete será a primeira mulher a liderar o Paço de Santo André. A pré-candidata disse que vai instituir a equidade de gênero no primeiro escalão, com metade do secretariado destinada às mulheres. “É uma das medidas que nós vamos adotar nos cargos da alta gestão, para já começar a fazer a justiça social.”

