Câmara de Mauá dá parabéns ao Diário por aniversário de 66 anos

A Câmara de Mauá registrou moção de aplausos ao Diário pelo aniversário de 66 anos, celebrado em 11 de maio. Na justificativa, a vereadora Cida Maia (PT), autora do pedido, destaca “a intervenção direta” do jornal em assuntos de interesse da cidade que resultaram “em melhorias tangíveis para a população local”.

“Não apenas como um observador dos fatos, mas como um agente de transformação, o jornal já expôs e destacou iniciativas bem-sucedidas que se tornaram referências para todo o País. Ao longo dos anos, o Diário deu voz a diversas pessoas, indicou direções, enfrentou desafios, defendeu causas e, principalmente, provocou reflexões”, diz Cida Maia.

A moção de aplausos ainda cita o comprometimento do veículo de comunicação em favor do regionalismo, uma de suas bandeiras, “reconhecendo a união dos sete municípios como essencial para o desenvolvimento” do bloco. “Mesmo em meio às discussões sobre novas tecnologias, fontes de energia e o surgimento de novas profissões, o Diário continua sua jornada. Mantendo seu papel protagonista e aliado da região, olhando para o futuro, mas sempre mantendo o Grande ABC como sua prioridade”, completa a vereadora mauaense.

Diretor superintendente do jornal, Marcos Sidnei Bassi recebeu o documento com cópia da moção encaminhado pelo presidente do Legislativo, Junior Getulio (PT). “Gostaríamos de agradecer à Câmara de Mauá pelos votos do aniversário do Diário e cumprimentar a todos os vereadores pelo trabalho junto à administração deste importante município do Grande ABC.”

