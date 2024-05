Palavra do Leitor - 27 de maio de 2024

Pesquisa

‘Com Alex na liderança da corrida pela Prefeitura de São Bernardo, outros três nomes lutam pela 2ª vaga’ (Política, ontem). O que a reportagem do Diário deixou de mostrar é que o pré-candidato a prefeito Alex Manente caiu mais de cinco pontos percentuais em relação ao último levantamento, de fevereiro, quando tinha 37%. Não é fazendo live e distribuindo jornalzinho abraçado com o atual prefeito que ele vai pôr fim ao sofrimento do povo são-bernardense. Ou a oposição trabalha sério ou o Orlando Morando vai se eternizar no controle da Prefeitura.

Soraia C. Pêra

São Bernardo

Zeladoria

Acompanho os efeitos das catástrofes no Rio Grande do Sul. Estes fenômenos podem ocorrer em qualquer lugar do planeta. Já vivemos aqui no Grande ABC, com menor impacto, enchentes, queda de árvores sobre fios elétricos de alta tensão e alto volume de água, impedindo a passagem de veículos e pessoas. Ficamos por três dias sem eletricidade, causando grande prejuízo aos comerciantes, com perdas irreparáveis. Neste sentido, solicito à Secretaria de Obras verificar fissuras asfálticas na Rua Berlim, próximo ao número 100. Elas causam estrondos assustadores pelo grande número de veículos e carretas que ali trafegam. Sabesp ou Semasa, bocas de lobo destruídas entre as ruas Berlim e Londres, próximas da escola João de Barros Pinto. Secretaria responsável pela poda de árvore, nesta mesma escola, onde pessoas, veículos e casas próximas podem ser atingidos, além de pedestres, geralmente alunos e familiares, há pinheiro com altura próxima dos 15 metros, que oferece grandes riscos à vizinhança e aos inúmeros alunos. Graças a este espaço no Diário podemos registrar reclamações antes que virem notícias. É nosso dever, antes de acontecer, alertar os departamentos responsáveis.

Euclides Marchi

Santo André

Rio Grande do Sul

‘Homem x meio ambiente’ (Opinião, ontem). De fato, o Rio Grande do Sul foi implacavelmente afetado por mudanças climáticas. Mas onde foram parar as verbas destinadas à contenção de enchentes, verbas estas que estiveram nas mãos de diferentes governos? Por que canais que ajudassem a água a escoar não estavam prontos? Uma tragédia anunciada. No fim, o único a pagar a conta será o povo, mais uma vez.

João Camargo

Capital

Enel

Tenho um imóvel em São Bernardo. Acabei de alugar e meu inquilino já foi duas vezes à agência da Enel para solicitar a ligação em nome dele. A atendente falou que não poderia enquanto não pagasse a conta aberta em nome do inquilino anterior. Liguei na central e falaram que, na agência, conseguiria ser isento de débitos anteriores, o que não ocorreu. Fez o rapaz sair do trabalho dele para ter que perder tempo à toa. Segundo Aneel, o atual morador não é obrigado a pagar dívidas de outra pessoa. Eu sei, pois não é a primeira vez que esse transtorno acontece. A Enel dificulta porque sabe que o novo morador, ou comerciante, necessita com urgência da energia. Eu só paguei para que não prejudique o meu atual inquilino, mas quero que a concessionária tome providências e me reembolse o valor, caso a pessoa anterior não possa pagar.

Marisa Gondo

São Bernardo

Entoada Nordestina

Estive no sábado no Espaço Verde Chico Mendes, na Entoada Nordestina. Os preços eram um roubo a mão armada. Exemplos: lanche de pernil a R$ 15; doces, a partir de R$ 13; sarapatel a R$ 13. O povo humilde, que vive de salário mínimo, tem que levar mais de R$ 200. Espero que, nas próximas festas, sejam revistos os preços e se cobrem preços populares.

Fernando Zucatelli

São Caetano