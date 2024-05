Volante Breno vira desfalque no São Bernardo por causa de cirurgia

Durante a vitória por 2 a 0 do São Bernardo FC contra o CSA, domingo, no Estádio 1º de Maio, pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o volante Breno sofreu uma lesão e teve de ser encaminhado diretamente para o hospital. O meio-campista havia entrado em campo na segunda etapa.

Nesta segunda-feira à tarde, foi divulgada a informação, por meio de nota oficial do clube, que o volante teve constatada uma fratura no maléolo lateral e ligamento do tornozelo direito. Assim, Breno terá de passar por procedimento cirúrgico.

A quantidade de lesões no elenco é, segundo o técnico Ricardo Catalá, um fator que dificulta uma sequência positiva do Tigre no campeonato. “Ainda não conseguimos repetir a escalação no torneio. Mas estamos conseguindo nos manter na zona de classificação mesmo com estas dificuldades”, disse. O São Bernardo FC é o quarto colocado na classificação, com 11 pontos, após três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.