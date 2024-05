EC São Bernardo vai finalizar fase de treinos contra o Paulista na sexta

Com foco na estreia na Copa Paulista, no dia 15 de junho, diante do São Caetano, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, o EC São Bernardo vai dar mais um passo na preparação na sexta-feira com a disputa de mais um jogo-treino. A equipe vai enfrentar o Paulista, em Jundiaí.

Na última sexta-feira, o Cachorrão viajou até Sorocaba para um amistoso contra o São Bento. Os times empataram por 0 a 0 em partida com duração de três tempos de 30 minutos.

Apesar do resultado, o treinador Marcos Bazílio tem observado a evolução dos atletas. “Fico feliz pela forma que o elenco está absorvendo nossas ideias e o modelo de jogo. Os jogadores estão mostrando um desempenho melhor a cada jogo-treino e estão se comportando bem em campo”, afirmou.

Durante a semana, o elenco foi submetido também a testes físicos e avaliações no NAR-SP (Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo).