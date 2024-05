Timão decide vaga direta para às oitavas da Sul-Americana

Em confronto direto pelo primeiro lugar do Grupo F e uma vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Corinthians recebe nesta terça-feira (28) o Racing-URU na Neo Química Arena. A bola rola a partir de 19h.

Já classificado, o Timão encara a partida como uma decisão, já que a vitória coloca o clube diretamente na próxima fase, e evita com que o Corinthians tenha de disputar a fase de repescagem contra times que chegam da Libertadores.

Com dez pontos, só a vitória interessa para o Alvinegro alcançar a liderança, já que o Racing-URU chega para a partida com um ponto a mais e deseja segurar a primeira colocação. Além disso, os uruguaios são os únicos invictos no grupo,

As equipes se enfrentaram pela primeira rodada da competição continental, no Uruguai. Na ocasião, o Corinthians saiu na frente, mas o Racing chegou ao empate no Estádio Centenário, nos minutos finais.

O compromisso também marcará a despedida do meia e ídolo corintiano Paulinho. Com contrato válido até o início de junho, o meio-campista não chegou a acordo para renovar o vínculo e, apesar da data especial, não deve aparecer entre os titulares.