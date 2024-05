Justiça obriga Amil a manter plano de saúde de crianças autistas da região

Alívio. Foi isso que duas mães da região sentiram ao receber a liminar do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) que obriga a Amil a manter os planos de saúde dos seus filhos autistas. Neste mês, a operadora informou o cancelamento unilateral de diversos contratos de beneficiários com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e outras doenças raras no País, sendo pelo menos de 12 famílias do Grande ABC.

Para a rescisão, a empresa justificou “prejuízos acumulados”, – o que teria causado altos índices de reajuste. Os planos de saúde dos moradores da região são da modalidade coletivo por adesão (contratado por um sindicato ou associação) e estão em vigência somente até a próxima sexta-feira (31) – as famílias foram comunicadas do cancelamento no fim de abril.

A assistente social Ellen Oliveira de Carvalho, 39 anos, mãe de Bernardo Carvalho Cecchi, 6, celebrou a decisão judicial porque assim seu filho poderá continuar com as terapias que realiza duas vezes por semana em diferentes áreas, como nutrição, psicopedagogia, habilidades sociais, comunicação e autocuidado.

“Meu filho teve grandes evoluções com as terapias e esse tratamento precisa ser contínuo para ele continuar evoluindo, pois, sem as sessões, vai sofrer um retrocesso imenso, com grandes prejuízos para o desenvolvimento dele”, alegou Ellen.

No processo, o juiz descreve a necessidade da medida para a criança continuar com o atendimento médico pelo plano de saúde. “(Fica) caracterizada a urgência diante da abusividade do réu e da gravidade da enfermidade do autor, a qual será agravada se vier a ser excluído das coberturas de saúde”, apontou um trecho do documento.

A moradora de Diadema, Sergiane Maria de Mesquita, 36, também teve a tutela de urgência concedida pelo TJ-SP. Sua filha, Yasmin Gomes de Mesquita, 9, possui TEA nível dois, e realiza terapia de Análise do Comportamento Aplicada quatro vezes por semana, que inclui fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, entre outras especialidades. “Estou muito mais tranquila de saber que minha filha não vai ficar sem o tratamento dela”, disse.

Além dos dois casos, mais uma família de São Bernardo recebeu nesta segunda-feira liminar para continuar com a assistência médica do filho mesmo após o prazo de 31 de maio – quando o convênio seria cancelado de forma unilateral. Outros quatro pedidos de tutela de urgência para manter a cobertura privada na região estão em andamento no TJ-SP, informou o advogado Luís Ricardo Vasques Davanzo, responsável pelos casos. Davanzo disse ainda que após a concessão da liminar, a Amil deverá apresentar sua defesa nos processos.

ESFERA NACIONAL

A Justiça do Distrito Federal concedeu na semana passada uma liminar que proíbe que os planos de saúde excluam pacientes autistas, com doenças raras e paralisia cerebral, sob pena de multa diária no valor de R$ 59 mil – exceto em casos de inadimplência.

Questionada, a Amil não respondeu sobre as tutelas de emergências expedidas pelo TJ-SP na região, mas afirmou que cumprirá integralmente a liminar nacional emitida pelo TJ-DF. “(A Amil) esclarece que está avaliando a decisão proferida, entretanto, reitera que a medida tomada pela operadora não tem nenhuma relação com demandas médicas e tratamentos específicos”, justificou em nota.

DESDOBRAMENTOS

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), notificou na última sexta-feira (24) 20 operadores de planos de saúde, incluindo a Amil, para prestar esclarecimentos sobre os cancelamentos unilaterais de contratos. A medida vem em resposta ao aumento significativo do número de reclamações de consumidores, e as empresas terão dez dias para responder.

Em paralelo, a Câmara dos Deputados se prepara para abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar possíveis irregularidades e falta de transparência no cancelamento unilateral de operadoras de saúde. O deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), já recolheu 251 assinaturas, das 171 necessárias, para a instalação da CPI. A expectativa é chegar a 300 para apresentar o pedido de abertura.

Liminares são só parte da atuação