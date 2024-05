Agricultura familiar: Relatório PPA 2024-2027 traz Programa Agropecuária Sustentável

O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) lançou nesta segunda-feira, 27, o relatório Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, com diretrizes para o planejamento brasileiro de médio prazo.

Elaborado pela Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento (Seplan/MPO), o documento aborda as cinco agendas transversais como prioridade.

Ao lado da promoção da igualdade racial estão as pautas sobre Mulheres, Crianças e Adolescentes, Povos Indígenas e da Agenda Ambiental.