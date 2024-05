Flaco mira melhor campanha com Palmeiras na Libertadores e prevê 'atmosfera espetacular'

Com contrato renovado até dezembro de 2027, Flaco López tratou com seriedade o duelo com o San Lorenzo, da Argentina, marcado para esta segunda-feira, às 19h, no Allianz Parque, pela sexta rodada da Copa Libertadores. Uma vitória pode levar o clube paulista ao primeiro lugar no geral, o que lhe deixaria com o poder de decidir seus jogos em casa nas fases posteriores.

"Será um jogo muito importante para nós. Queremos essa última vitória no grupo para ser a melhor campanha. Vamos trabalhar por isso. Será mais um jogo na nossa casa, que é um evento espetacular sempre. Uma linda atmosfera, ainda mais com a despedida do Endrick", disse o argentino, lembrando que a partida será a última de Endrick com a camisa alviverde antes da Copa América e a mudança para o Real Madrid.

López revelou ainda estar aprendendo com a joia, que acabara de completar 18 anos. "Muito feliz por ele, por tudo que ele viveu aqui. Muito feliz por tê-lo no dia a dia conosco. Foi uma honra e desejo tudo de bem para a sua vida. Vai ser muito bom para ele tudo o que ele vai viver. Estou desfrutando muito dele nessas últimas semanas, tratando de absorver todo o melhor dele", completou.

O jogador ainda agradeceu o reconhecimento com o novo contrato e mostrou confiança na possibilidade de conquistar mais títulos com o Palmeiras." Me sinto muito feliz pelo reconhecimento do clube. Sempre que eu fiz as coisas bem, o clube me reconheceu, e eu acho muito legal isso aí. Muito feliz por estender o meu vínculo aqui no Palmeiras e é só trabalhar, seguir conquistando mais coisas. Nesse ano ainda temos muito que conquistar.

O Palmeiras pode registrar a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores pela sexta vez nas últimas sete edições. A exceção foi em 2021, quando ficou com a segunda posição geral.

Nesta segunda-feira, o técnico Abel Ferreira comandou atividades técnicas na Academia de Futebol. Dividido em dois grupos, o elenco realizou treinos com objetivos traçados pela comissão. Após um exercício de passes e marcação, os jogadores trabalharam minijogos em campo reduzido e construção de jogadas de ataques com finalizações.

O Palmeiras é o líder do Grupo F, com 13 pontos, à frente de San Lorenzo-ARG (7), Independiente del Valle-EQU (4) e Liverpool-URU (4).