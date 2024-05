Segue em vigor a Operação Comboio na Anchieta

Segundo último boletim da Ecovias, a Operação Comboio segue em vigor a partir da praça de pedágio da Via Anchieta, no sentido litoral, do km 30 ao km 40. A medida é a razão para lentidão no trecho.

Já na Imigrantes, o tráfego é lento ao sentido litoral, do km 23 ao km 24 e do km 67 ao km 70, pelo alto fluxo de veículos.

Ainda na Anchieta, o motorista é forçado a reduzir a velocidade no sentido capital, do km 64 ao km 61 e do km 19 ao km 17, pelo alto fluxo de veículos.

A concessionária alerta que, por conta da baixa visibilidade, a alça da via Anchieta no km 40 norte com acesso a Interligação Planalto, sentido rodovia dos Imigrantes está bloqueada. Pelo mesmo motivo, a alça da Imigrantes para a interligação nos km 42 e km 40+200 sentido via Anchieta, também sofre bloqueios.

O SAI está em Operação Normal 5X5. A descida é realizada pela pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte das duas rodovias.