Mariana Goldfarb assume namoro um ano após divórcio de Cauã Reymond

Está fora da pista oficialmente! Um ano após o divórcio de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb parece ter dado uma nova chance ao amor. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e decidiu ser sincera ao responder um questionamento sobre a vida amorosa.

Sem escrever nada na publicação, a influenciadora apenas escolheu uma foto ao lado do novo amado para confirmar que está em um relacionamento sério. Sem dar grandes detalhes, a famosa nem mesmo marcou a conta do namorado, mas é claro que a web já conseguiu descobrir o nome do boy.

Rafael Kemp é o nome do affair que está fazendo o coração de Mariana bater mais forte. O jovem de 29 anos de idade é empresário e cofundador de uma marca de bolsas e acessórios sustentáveis, que administra ao lado da mãe e do irmão gêmeo. Calma que ainda não acabou!

Além de tudo, Rafael já foi citado na lista da Forbes Under 30 como um dos principais talentos com menos de 30 anos de idade. Uau! Kemp mantém uma conta discreta nas redes sociais e costuma compartilhar sua rotina em contato com a natureza e prática de surfe.