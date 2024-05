Próxima novela infantil do SBT, A Caverna Encantada tem história divulgada

Vem aí a próxima novela infantil do SBT, A Caverna Encantada! O primeiro teaser foi disponibilizado e já dá para ter um gostinho de como será a história que será contada em breve pela emissora. As primeiras imagens mostram Anna, interpretada por Mel Summers, chegando no colégio interno, onde será deixada pelo pai, que logo desaparecerá e não deixará notícias.

O folhetim tem estreia marcada para o dia 29 de julho, às oito e quarenta e cinco da noite. Além disso, a produção é novamente uma escrita de Iris Abravanel, esposa de Silvio Santos. Dessa vez, a novela será totalmente feita pelo SBT, diferente de A Infância de Romeu e Julieta, que foi uma coprodução com a Amazon Prime Video.

A novela contará a história de Anna, filha de Paulo, um médico missionário. Os dois vivem no norte de Minas Gerais. Entretanto, o pai da pequena recebe uma missão perigosa e, infelizmente, ela não pode acompanhá-lo. Dessa forma, o pai a deixa em um colégio interno no interior de São Paulo. Anna então embarca em uma jornada inesperada, descobrindo enigmas do colégio, sua família e até sobre si mesma. O internato Rosa dos Ventos será o cenário principal do folhetim.