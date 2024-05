Magnum Tires encerra na sexta inscrições para trainee que paga R$ 6 mil

A Magnum Tires, distribuidora de pneus brasileira com faturamento anual estimado em R$ 1,6 bilhão, entrou em contagem regressiva para encerrar as inscrições do seu programa de formação de jovens lideranças, o Magnum Now. A empresa é um dos maiores players do setor automotivo nacional e busca candidatos de diversas formações profissionais, com inglês avançado, para a nova edição do programa. As inscrições vão até esta sexta-feira (31) pelo site https://parceiros.magnumtires.com.br/magnumnow2024.

Com mais de 1,2 mil inscritos até o momento, de diversas áreas, a empresa apostou numa campanha competitiva de atração de talentos. Candidatos aprovados de outros estados terão 100% das despesas custeadas com transporte e hospedagem, para a fase presencial do processo seletivo. O bootcamp de dois dias acontecerá no mês de junho no Recife, Pernambuco, onde está a sede da Magnum.

Os trainees residentes em um raio de distância acima de 100 km da sede da empresa também serão contemplados com uma política de mobilidade para custeio de parte das despesas com a mudança. A remuneração oferecida é de R$ 6 mil mensais, com benefícios como plano de saúde e odontológico, refeitório e transporte fretado até o local de trabalho.

O Magnum Now será realizado presencialmente na sede da Magnum Tires, em Jaboatão dos Guararapes (PE), e terá duração de 18 meses. Podem participar da seleção graduados entre os anos de 2018 e 2023 nos seguintes cursos: Engenharias, Ciências Contábeis, Contabilidade, Economia, Marketing, Administração e Comércio Exterior, com idades entre 22 e 32 anos. Inglês avançado ou fluente é um dos pré-requisitos indispensáveis para concorrer.

COMO SERÁ FEITA A SELEÇÃO

Inicialmente, os candidatos serão submetidos a análise curricular, testes online (personalidade, raciocínio lógico, social, motivação e cultura), nivelamento de inglês e entrevista remota. Após cumpridas essas etapas, 60 pessoas serão selecionadas para o Bootcamp Magnum Now, treinamento de dois dias que será realizado para testar competências interpessoais, como a proatividade e a adaptabilidade dos candidatos na resolução de problemas. A dinâmica terá como facilitador o professor do CESAR School Igor Caetano.

O Bootcamp Magnum Now foi desenvolvido em parceria com a HR Tech Grow Group, multinacional especializada em conectar oportunidades para profissionais de média e alta gestão em toda a América Latina, com presença no Brasil, na Argentina, no Chile e nos Estados Unidos. As entrevistas finais com os aprovados no bootcamp serão entre os dias 15 e 23 de julho, com divulgação dos selecionados no final do mesmo mês.