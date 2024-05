Alberto Maciel Júnior é eleito o novo vice-presidente do COB: 'Em busca da excelência'

Faltando pouco mais de um mês para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) completou seu comando com a eleição de Alberto Maciel Júnior como vice-presidente da entidade. O atual presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) foi eleito por aclamação no pleito desta segunda-feira, no Rio, que contou com a participação de 14 integrantes da Comissão de Atletas e 26 presidentes e/ou representantes legais das Confederações de modalidades olímpicas.

"Estou muito satisfeito com o processo que foi realizado de maneira harmônica como o momento exigia. O vice-presidente é responsável por apoiar e ajudar nas atividades de um presidente. Estávamos precisando dessa reposição. O Maciel tem muito a somar nessa gestão, com sua experiência em diversas funções dentro do Movimento Olímpico e sua liderança exitosa à frente da CBTKD (Confederação Brasileira de Taekwondo)", celebrou o presidente Paulo Wanderley, que conduziu a Assembleia ao lado do diretor-geral do COB, Rogério Sampaio, e do diretor jurídico, Luciano Hostins.

Alberto Maciel não escondeu a satisfação com a nova função. "Aqui está um apaixonado pelo esporte, uma pessoa que é de um Estado pequeno e distante, mas que sempre teve grandes sonhos. Sempre buscou e se entregou com muito amor em tudo o que se dedicou. Gostaria de dizer a vocês que estamos num momento muito especial", declarou Alberto Maciel. "Faltam apenas dois meses para os Jogos Olímpicos e precisamos ter uma comunidade unida, um COB unido em busca de uma participação boa nos Jogos. O sarrafo está alto, mas buscar se superar faz parte da nossa rotina."

O dirigente do taekwondo já atuou como secretário de Estado do Esporte e Lazer do Amapá, até 2018 e, além da presidência da CBTKD, foi membro do Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil até o começo deste ano, além de integrar o Conselho Executivo da União Pan-americana de Taekwondo desde 2021.

"O COB busca todos os dias a excelência e eu serei mais um em busca desse objetivo: de conquistar ainda mais medalhas e seguir elevando o patamar do esporte olímpico do Brasil. Podem ter certeza que estou aqui para ajudar e muito comprometido com o esporte olímpico brasileiro", completou Alberto Maciel.