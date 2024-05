Ex-namorada de Nick Carter diz que acredita em vítima que o acusou de agressão sexual: - Eu sei o quão mau ele pode ser

Senta que lá vem história! Em um documentário intitulado como Investigation Discovery Fallen Idols: Nick e Aaron Carter (que vem dando o que falar!), a ex-namorada do membro do Backstreet Boys, Kaya Jones, deu uma declaração que apoia a vítima que o acusou de violência sexual, Melissa Schuman.

A revista People divulgou um trecho exclusivo que mostra Kaya dizendo que entrou em contato com Melissa após ter ficado sabendo que ela denunciou Nick:

- Nick Carter era meu namorado quando eu estava no grupo Pussycat Dolls e vi a alegação muito detalhada sobre Nick. Isso me incomodou. Eu acreditei nessa garota. Então, eu queria ouvir o que a Melissa tinha a dizer.

A primeira interação das duas foi pelo Twitter, o atual X. Na rede social, a cantora ofereceu apoio à vítima e passou seu número de telefone para ela. Melissa relembra como foi:

- Kaya foi tão gentil comigo. Acho que devemos ter conversado por horas. Eu precisava de alguém que me dissesse que minha vida não havia acabado.

As supostas agressões sexuais teriam ocorrido em 2003, mas foi apenas em 2017 que Schuman decidiu se pronunciar sobre o ocorrido pela primeira vez. A acusação formal, porém, ocorreu em 2023, 20 anos após o acontecido.

Ainda no documentário, Jones alega que Nick sabe muito bem o motivo de ela ter terminado com ele. Num trailer divulgado anteriormente, a cantora fala que sabe coisas de Carter que poderiam acabar com ele:

- Eu sei o quão mau ele pode ser.

A série que conta a vida de Nick e Aaron Carter, seu irmão que faleceu em 2022, é dividida em quatro partes e mostra praticamente todas as facetas da vida dos dois. Ela está disponível no Max.