Lesão de João Paulo faz Santos voltar a demonstrar interesse por Marcelo Grohe

Após João Paulo sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo, o Santos estuda voltar ao mercado para buscar um substituto, e Marcelo Grohe, que confirmou sua saída do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, aparece como opção. O jogador é um desejo antigo da diretoria alvinegra, que tentou sua contratação no início da temporada. Na ocasião, não vinha sendo muito aproveitado, mas seu retorno ao futebol brasileiro foi vetado pelo técnico Marcelo Gallardo.

Mesmo estando livre no mercado, Grohe só poderia atuar pelo Santos após a abertura da janela de transferências, no dia 3 de julho, em razão da nova regra da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que diz que um atleta que ficar sem contrato depois do fechamento da última janela, só poderá atuar por seu novo clube na janela seguinte. Além disso, o clube enfrenta a concorrência do Grêmio, no qual o arqueiro é ídolo.

Marcelo Grohe tem 37 anos e atuou apenas em dois clubes na carreira. Ele tem 408 jogos com a camisa gremista e foi um dos pilares na conquista da Copa Libertadores de 2007. Ele ficou no clube gaúcho de 2005 até 2018, quando resolveu se aventurar no futebol árabe. Pelo Al-Ittihad, foram 141 partidas disputadas.

O goleiro ainda não definiu seu futuro, mas existe uma possibilidade grande de retornar ao Brasil. Além da concorrência de outras equipes, há outro empecilho: o alto salário. Na Série B do Brasileiro, o Santos não pode fazer altos investimentos que prejudiquem a saúde financeira do clube, por isso, Marcelo Grohe teria que aceitar uma redução para defender as cores alvinegras.

O Santos chegou a estudar a possibilidade de trazer Rafael Cabral, quando o mesmo resolveu deixar o Cruzeiro, mas resolveu não fazer uma investida para enaltecer o trabalho de João Paulo. Cássio também foi sondado, mas as conversas não evoluíram. A aposta agora será em Gabriel Brazão.

Trazido da Inter de Milão durante a disputa do Paulistão. O jogador foi quem assumiu o gol após João Paulo se lesionar durante a derrota para o América-MG, por 2 a 1, na Arena Independência, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Santos é o líder do torneio, com 15 pontos, mesma pontuação do próprio América-MG. Com Gabriel Brazão, que deve ganhar sequência com Fabio Carille, o Santos enfrenta o Botafogo na segunda-feira, dia 3, às 20h, no estádio do Café, em Londrina (PR).