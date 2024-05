Milionário, da dupla com José Rico, recebe alta do hospital após internação por AVC

Milionário, da dupla com José Rico, recebeu alta do hospital após quase uma semana de internação. Aos 84 anos de idade, o cantor sertanejo sofreu um AVC e estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto.

De acordo com o jornal Estadão, o boletim médico divulgado nesta segunda-feira, dia 27, afirma que o cantor foi inicialmente diagnosticado com AVC Isquêmico.

Após sua melhora, [ele foi] submetido ao implante de marca-passo definitivo fisiológico em função de um diagnóstico de Arritmia Cardíaca. Na Beneficência Portuguesa, o paciente foi atendido pelas equipes de neurologia e cardiologia.

Ainda no boletim assinado pelo cirurgião cardiovascular Prof. Dr. João Carlos Ferreira Leal e pelo neurologista Dr. Renato Simões, o hospital completa que ele deixa o local disposto, consciente, comunicativo, sem a presença de déficit motor ou sensitivo e alimentando-se normalmente.