Príncipe Harry e Meghan Markle podem perder mansão nos Estados Unidos problemas com visto

Morando na cidade californiana de Montecito, nos Estados Unidos, desde 2020, Príncipe Harry e Meghan Markle correm risco de precisar deixar o país e perder sua mansão de 79 milhões de reais. Isso tudo porque o filho de Rei Charles III estaria enfrentando problemas com seu visto norte-americano, conforme diz o jornal britânico Daily Mail.

O veículo também afirma quais são os problemas na renovação do visto, mas destaca que o passaporte em si está em dia. Segundo o jornal, um juiz estaria avaliando a renovação de sua autorização para a permanência do britânico nos Estados Unidos a partir de uma demanda do Departamento de Segurança Interna do governo local.

A demanda do órgão federal teria sido fomentada por algumas das revelações feitas por Harry sobre seu passado de consumo de drogas, expostas em seu livro de memórias, O Que Sobra. Assim, a documentação pedindo o visto de residência exigiria que sejam listadas drogas já consumidas pelo requerente.

Para quem não sabe, em O Que Sobra o famoso revela ter consumido maconha, cogumelos, ayahuasca e cocaína. Ao falar sobre o assunto, atribuiu muita de sua relação com as drogas ao seu período se recuperando da morte de sua mãe, Princesa Diana, durante a adolescência dele.

Após renunciarem suas funções na Família Real Britânica em janeiro de 2020, Príncipe Harry e a atriz e Duquesa Meghan Markle vivem na cidade californiana de Montecito junto com seus dois filhos, Archie, de cinco anos de idade, e Lilibet, de dois anos.