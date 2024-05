Campos Neto: inflação nos EUA tem sido fator predominante na reprecificação no mundo inteiro

A inflação nos Estados Unidos tem sido fator predominante na reprecificação do mundo inteiro, disse nesta segunda-feira, 27, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em participação no "Almoço Empresarial" oferecido pelo Lide, em São Paulo.

Atualmente, segundo Campos Neto, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) está em situação relativamente confortável com os dados econômicos estão vindo se comportando bem.

"Hoje há a expectativa sobre queda dos juros nos EUA em setembro ou dezembro", disse o banqueiro central.