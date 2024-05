Klara Castanho se emociona ao encontrar e abraçar Christian Chávez, do RBD: - Me tremendo inteira

Momento fã! Klara Castanho ficou toda emocionada e tímida ao realizar um sonho de fã no palco do Domingão com Huck. A atriz, que está competindo no Dança dos Famosos, não conseguia parar de sorrir ao ver Christian Chavez no júri artístico e se derreteu pelo integrante do RBD.

Ao ser questionada sobre seu amor pela banda mexicana, a atriz começou explicando:

- É real. Eu tenho poucas pessoas e poucos artistas que marcaram tanto a minha vida, porque tive a sorte de trabalhar com muitos deles, então perdi a fase da idolatria. Por exemplo, eu sou apaixonada pela Adriana Esteves, mas tive a sorte de ela ser a minha madrasta em uma novela.

Em seguida, começou a ficar mais nervosa e confessou que encontrar um ídolo distante é uma experiência mágica, que a deixou bem nervosa.

- Eu pude conviver com pessoas que admiro, então quando é um ídolo distante... Eu estou me tremendo inteira.

Christian então levantou de sua cadeira e deu um abraço na artista, que ficou ainda mais tímida com o momento.