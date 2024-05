Em primeira aparição pós-cirurgias, Tony Ramos comemora recuperação: - Sou grato pela vida

Melhorando cada vez mais, Tony Ramos fez sua primeira aparição depois de passar por duas cirurgias. No domingo, dia 26, o ator relembrou o susto que ele e sua família passaram, deu detalhes da situação e comemorou a recuperação.

Durante o Fantástico, o artista de 75 anos de idade falou ao lado de sua esposa, Lidiane Barbosa. No bate-papo, Tony revelou que não pensou em nenhum momento que poderia morrer. Segundo o ator, isso pode ser porque ele não sabia da gravidade do que estava passando.

- Não me lembro de quando a ambulância veio para cá. Me resgatou, me levou. Então fui informado pela Lidiane: Calma, calma, você está bem. Me Lembro da visita de Luis Villaça, de Denise Fraga.

O ator passou por duas cirurgias para retirar hematomas de sua cabeça, onde exames encontraram bolsas de sangue entre o crânio e o cérebro. O primeiro procedimento foi feito de forma emergencial no dia 16 de maio. De acordo com os médicos, ele tem tudo para se recuperar plenamente.

Lidiane contou como encontrou Tony, deitado na cama e não conseguindo acordá-lo. O casal está junto há 58 anos, ao falar sobre ter pensado em perder o marido, Barbosa se emocionou, assim como o ator.

- Tony ia filmar com Lilia Cabral e ele estava passando por muitas dores de cabeça e começou a tomar muitos remédios. Eu pensei que tivesse sido excesso de remédios, que ele tomou. Eu subi para ver como ele estava, ele estava largado na cama, apagado. Passou sim [a possibilidade da morte de Ramos], foi muito chato, muito triste.

Assim como a amada, Ramos também ficou com os olhos marejados ao pensar em não estar com a esposa.

- Eu e ela somos um só corpo. A emoção é o bem maior do ser humano. A compreensão que ela tem, com a minha profissão por exemplo, desde o começo, e principalmente esse estado dela de humor.

Apesar do grande susto que passou nos últimos dias, Tony Ramos comemorou sua recuperação e afirma que não se amedrontou com medo do que poderia acontecer.

- Eu sou grato pela vida, agora então, mais do que nunca. Eu não me transformei, nem me transformarei em outra pessoa.[...] Mesmo com tudo isso, medo de ir embora não [teve]. Esse homem é um homem de força.

Para finalizar a entrevista, o artista de mais de 50 anos de carreira, tirou um momento para agradecer o apoio e mensagens que recebeu:

- Obrigado companheiros queridos e companheiras, por tantas manifestações que ainda não pude em viva voz eu agradecer, mas faço agora. Tive [noção do número de pessoas torcendo] agora de uma forma muito incisiva, com as mensagens que chegavam, com o staff de enfermagem que entravam, para dar um medicamento, para tirar uma pressão. Um deles de repente levantava e dizia: O Seu Tony, que bom, a pressão está boa, que bom o senhor estar assim, o senhor não faz ideia, está no meu grupo de orações. Isto não tem rede social que pague