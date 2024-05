Após discussão, Edlaine e Liziane continuam a brigar na madrugada de A Grande Conquista

Madrugada agitada nesta segunda-feira, dia 27, na mansão de A Grande Conquista! Os conquisteiros foram protagonistas de diversas tretas e pegou fogo no parquinho! Edlaine e Liziane continuam com o clima tenso depois de brigarem por uma chapinha e seguiram discutindo. As participantes ficaram aos berros e trocaram xingamentos.

Os participantes se reuniram em rodas para conversar sobre as tretas rolando pela casa. Além disso, alguns conquisteiros conversaram durante a madrugada para resolverem os problemas anteriores entre eles.

A roda entre o Bruno, Fernando, Rambo e Fellipe também rendeu muito o que falar. Nela, eles analisaram o comportamento dos outros participantes e deram dicas um para o outro.